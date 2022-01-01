В России с 1 января начнут выдворять нелегальных трудовых мигрантов

Нелегальных трудовых мигрантов, начиная с сегодняшнего дня, может коснуться такая санкция, как выдворение из России. Работодатели, которые нарушили миграционное законодательство, будут оштрафованы до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта.

«С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», - говорится на сайте «МВД Медиа».

Кроме того, в Министерстве внутренних дел ранее уточняли, что граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана имеют право обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ. А граждане государств-членов ЕАЭС могли заключить трудовые или гражданско-правовые договоры в независимости от цели их приезда на территорию РФ.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предположил, что в 2022 году Россию ожидает увеличение числа мигрантов.