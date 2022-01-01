Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России с 1 января начнут выдворять нелегальных трудовых мигрантов

Анна Назайкина
09:29 01.01.2022
Граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана имеют право обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов.
В России с 1 января начнут выдворять нелегальных трудовых мигрантов
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Нелегальных трудовых мигрантов, начиная с сегодняшнего дня, может коснуться такая санкция, как выдворение из России. Работодатели, которые нарушили миграционное законодательство, будут оштрафованы до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта.

«С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», - говорится на сайте «МВД Медиа».

Кроме того, в Министерстве внутренних дел ранее уточняли, что граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана имеют право обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ. А граждане государств-членов ЕАЭС могли заключить трудовые или гражданско-правовые договоры в независимости от цели их приезда на территорию РФ.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предположил, что в 2022 году Россию ожидает увеличение числа мигрантов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:00 В стране и мире
В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
04:43 В стране и мире
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первый день 2022 года
02:34 В стране и мире
От Владивостока до Калининграда: вся Россия встретила 2022 год
08:14 В стране и мире
На Украине вступил в силу запрет для российских судов на доступ ко внутренним водам страны
00:54 В стране и мире
Путин подписал указ о новых нормах оплаты труда для госслужащих
Популярное
Видео
«Зафиксировали "красные линии"»: политолог прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке
Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.