Более 100 тонн гумпомощи доставили российские военные жителям Харьковской области

В освобожденные населенные пункты Харьковской области (Украина) для местных жителей военнослужащими РФ была доставлена гуманитарная помощь из России. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими была доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом свыше 100 тонн. Груз включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты для лечебных учреждений, а также теплую одежду для детей и взрослых. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что весь гуманитарный груз был передан жителям населенных пунктов Липцы и Веселое Харьковской области.

В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.

Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик; обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию.

Материал подготовил Роман Захаров