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Эксперт назвал идеально подходящую для краткосрочных инвестиций валюту

Роман Захаров
03:04 13.03.2022
Также специалист по фондовому рынку назвал валюту, которая подходит для долгосрочных инвестиций.
Эксперт назвал идеально подходящую для краткосрочных инвестиций валюту
© Фото: Eric Prouzet, Unsplash
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Для кратко- и среднесрочных инвестиций вполне подойдет китайский юань. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Он отметил, что объемы торгов китайской валютой на бирже уже растут. Это, по словам специалиста, объясняется тем, что экономика КНР - вторая по величине после США, а для России Китай является крупнейшим партнером во внешней торговле.

«На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов», - объяснил Бабин.

Среди плюсов юаня эксперт по фондовому рынку назвал возможность дальнейшего роста ликвидности и складывающуюся благоприятно для дальнейшего наращивания экономических связей геополитическую обстановку. К минусам он отнес риск длительного снижения курса китайской валюты к другим валютам на фоне зависимости от торговли сырьем и геополитики.

В заключение финансист назвал валюту, которая подойдет для долгосрочных вложений. Это, по его словам, японская иена и швейцарский франк.

Ранее стало известно, что США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот.

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