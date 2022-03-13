Байден подписал указ о выделении $200 миллионов на военную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в соответствии с меморандумом президента страны Джо Байдена распорядился выделить Украине военную помощь объемом до 200 млн долларов.

«Делегирую госсекретарю полномочия использовать средства общей суммой до $200 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также подготовки для предоставления помощи Украине», - опубликовали распоряжение на сайте Белого дома.

Ранее агентство Reuters сообщило, что новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы. Кроме того, подчеркивается, что, благодаря решению Джо Байдена, общая помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине, составила 1,2 миллиарда долларов с января 2021 года и 3,2 миллиарда долларов с 2014 года.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, уточнил глава государства.