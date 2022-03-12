Reuters: США передадут Киеву противотанковые и зенитные системы

Новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

В субботу, 12 марта, Белый дом заявил, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

СМИ утверждает, что новый пакет помощи предполагает предоставление Киеву в виде противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.

Также источник агентства уточняет, что, благодаря решению Джо Байдена, общая помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине, составила 1,2 миллиарда долларов с января 2021 года и 3,2 миллиарда долларов с 2014 года.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, уточнил глава государства.

Ранее Джо Байден сообщил, что к российским границам отправили 12 тысяч военнослужащих США. При этом американский лидер уточнил, что Штаты не собираются вступать в вооруженный конфликт с Россией на Украине.