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От слов к делу: сирийские добровольцы массово записываются для участия в российской спецоперации на Украине

05:29 12.03.2022
Запись добровольцев решили организовать после того, как граждане начали массово выражать свое желание с оружием в руках отправиться на помощь России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сейчас по всей Сирии проходят митинги, на которых тысячи людей в камуфляже и с оружием в руках скандируют лозунги в поддержку России. Бойцы держат транспаранты с буквой «Z» и изображением Владимира Путина. А под ними слова на русском: «Россия в наших сердцах!» и «Великая российская армия! Мы победим нацистов!».

Также сирийцы, одобряющие действия нашей страны на Украине, решили перейти от слов к делу. По всей арабской республике начался набор добровольцев для участия в российской спецоперации. Мужчины приходят на пункт приема, заполняют анкеты и ставят подпись. Помимо автомата каждому добровольцу положен большой рюкзак со снаряжением и бронежилет.

Запись добровольцев решили организовать после того, как граждане начали массово выражать свое желание с оружием в руках отправиться на помощь России. В военкоматы и сборные пункты хлынула целая волна патриотов. Почти у всех у них за плечами солидный боевой опыт. Многие продолжают служить, но по согласованию между правительствами двух стран им позволено временно отправиться в зону проведения спецоперации.

Спецоперация на Украине сплотила сирийское общество. Под одним флагом добровольно помочь России и народу Донбасса готовы, как ветераны правительственной армии, бойцы христианского ополчения, так и бывшие боевики оппозиции.

На лицах добровольцев нет никаких сомнений. Все понимают, что русские солдаты в свое время пролили кровь за сирийскую землю и теперь настало время самим помочь братскому народу. По понятным причинам, давать интервью бойцы не стали. Но за кадром рассказали что их долг быть сейчас вместе с Россией и сражаться за нее так, как она сражалась за них. Тем более, что на Украине русские снова жертвуют собой ради других, спасая свой братский народ от нацистов.

Перед отправкой звучат краткие напутствия командиров и делаются фото на память. В самый разгар митинга происходит удивительное: над собравшимися взлетает стая аистов. Птицы совершают перелет после зимовки в северном направлении.

Добровольцы расценили это как хороший знак. Закаленные в боях с террористами воины встают рядом с нашей армией. Плечом к плечу с военными России и Донбасса.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Николай Баранов 

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