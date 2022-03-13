МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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