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США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши

Анна Назайкина
17:36 13.03.2022
Было отмечено, что запрет будет распространятся и в отношении Белоруссии.
США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши
© Фото: Gabrielle Henderson, Unsplash
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Бюро промышленности и безопасности США обнародовало список товаров, которые запрещены для экспорта на территорию России. В опубликованном документе содержится почти 600 наименований различной продукции.

В список, в частности, вошли спиртные напитки, табачные изделия, косметика, парфюмерные средства, женские сумки, изделия, выполненные из натурального меха, одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов. Также в перечень товар вошли драгоценные камни, ювелирные изделия, электромобили, мотоциклы, а также различные предметы искусства.

Было отмечено, что запрет будет распространятся и в отношении Белоруссии. Следует обратить внимание, что гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN Министерства финансов США, запретят приобретать вышеперечисленные товары независимо от того, где они находятся.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Впоследствии действия России вызвали реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономических санкций.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сегодня сообщил, что Европейский союз завершает подготовку нового пакета санкций против Москвы, новые рестрикции вступят в силу уже сегодня.

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