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В МИД Франции анонсировали новый пакет санкций ЕС против России

Анна Назайкина
16:45 13.03.2022
Министр иностранных дел Франции заявил, что в настоящий момент этот пакет санкций согласовывается послами в Евросоюзе.
В МИД Франции анонсировали новый пакет санкций ЕС против России
© Фото: David Monniaux, wIKIMEDIA
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Европейский союз завершает подготовку нового пакета санкций против Москвы, новые рестрикции вступят в силу уже сегодня. Об этом рассказал Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

«В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введен с сегодняшнего дня», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр рассказал, что в настоящий момент этот пакет санкций согласовывается послами в Евросоюзе. В него, по словам Ле Дриана, войдет запрет на экспорт в РФ предметов роскоши. Кроме того, утверждается, что будет введен запрет на все инвестиции в нефтяной сектор России. Также, по словам главы ведомства, санкции затронут более широкий круг бизнесменов.

«Нельзя исключать и другие меры, все варианты рассматриваются», - заявил он.

Сегодня Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что санкции, введенные Европой в отношении Москвы, не могут дать мгновенный эффект. Ранее он заявил, что Европейский союз достиг максимума в введении финансовых санкций в отношении России. По его словам, страны ЕС в этом вопросе «сделали все, что могли».

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