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Глава Минфина РФ пообещал «не дать пенсионеров в обиду» с индексацией пенсий

Анна Назайкина
14:57 13.03.2022
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
Глава Минфина РФ пообещал «не дать пенсионеров в обиду» с индексацией пенсий
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Кабмин РФ будет пристально следить  за развитием ситуации с ценами и не позволит российским пенсионерам  оказаться в трудном положении, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о возможности повышения пенсий.

«Пенсионеры – это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», - сказал глава ведомства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, что во вторник, 8 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет российское Правительство правом оперативно принимать решение об увеличении доплаты к пенсионным выплатам и об индексации.

Кроме того, по новому закону правительство получает возможность проводить индексацию соцпенсий, увеличивать стоимость одного пенсионного коэффициента и принимать решение об индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

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