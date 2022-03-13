КСИР взял на себя ответственность за удар по Эрбилю

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю на севере Ирака. Главной целью КСИР были израильские объекты, сообщает агентство IRNA.

«Прошлой ночью стратегический центр заговоров <...> был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР», - говорится в сообщении агентства.

Напомним, что в ночь на 13 марта, очевидцы сообщили о мощных взрывах в столице иракского Курдистана. Утверждалось, что в Эрбиле из ракет обстреляли район города, где располагается консульство Соединенных Штатов Америки.

Также местный телеканал Kurdistan 24 сообщал, что вследствие обстрела пострадала их студия. По информации местного минздрава, в результате происшествия никто не пострадал.