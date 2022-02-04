В Москве найдено тело убитой мужем «Мисс Кузбасс - 2010»

В ходе расследования убийства Ксении Сапожниковой - бывшей «Мисс Кузбасс» - следователи обнаружили ее тело. Местоположение останков указал ее муж, обвиняемый в убийстве.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания. Сегодня в ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы», - говорится в сообщении столичного СУ СК.

Трагедия произошла в поселении Десеновское в Москве. В январе ее муж обратился в полицию и заявил, что она пропала в Дубае. После этого его обвинили в убийстве - по данным следствия, мужчина убил жену во время ссоры, после чего расчленил тело и вынес останки из дома.