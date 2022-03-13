СМИ: Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака

Ракетный обстрел города Эрбиль велся из-за пределов Ирака, сообщает телеканал Rudaw, ссылаясь на курдское ведомство по противодействию терроризму.

«Двенадцать ракет, атаковавших Эрбиль, были выпущены из-за пределов Иракского Курдистана и Ирака», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее очевидцы передавали, что в ночь на воскресенье мощные взрывы прогремели в столице иракского Курдистана. Утверждалось, что в Эрбиле из ракет обстреляли район города, где располагается консульства Соединенных Штатов.

Также местный телеканал Kurdistan 24 сообщал, что вследствие обстрела пострадала их студия. По информации местного минздрава, в результате происшествия никто не был ранен.