Эксперт оценил последствия приостановки Бермудами сертификатов самолетов в РФ

Приостановка действия сертификатов летной годности российских самолетов иностранного производства властями Бермудских островов - вынужденная мера, которая не повлечет за собой далеко идущих последствий для отрасли. Об этом «Звезде» рассказал независимый эксперт авиационного рынка Евгений Горбов. По его мнению, воздушные суда просто пройдут процедуру перерегистрации в России, что уже постепенно началось.

«Несколько дней назад сообщили, что в российской юрисдикции было перерегистрировано 180 воздушных судов. Это было сделано не просто так. Скорее всего, сейчас так дальше и пойдет, что самолеты перерегистрируют, либо в нашу юрисдикцию, либо в Виргинские острова», - рассказал Горбов.

Вынужденная мера потребует дополнительных времени и денег, уточнил он. Так как содержать самолеты в российской юрисдикции дороже. Пострадает и инициатор ограничений - Бермуды, для которых регистрация самолетов источник заработка.

«Регистрация делается на основе документов и технического состояния. Отзыв регистрации не может быть спонтанным, но в качестве санкционных мер это узаконили. Думаю, некоторое давление мирового сообщества сыграло роль. Для этой страны регистрация воздушных судов неплохая статья дохода и они не хотят ее лишиться. Это вынужденная мера», - добавил эксперт.

Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал Указы о признании независимости народных республик Донбасса. Утром 24 февраля Кремль заявил о начале специальной военной операции по защите населения ДНР и ЛНР. Главная цель операции, пояснил президент, демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны заявили, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Мирному населению ничего не угрожает.

Запад на решение России отреагировал санкциями. Под ограничения попали практически все отрасли экономики, ведущие банки и государственные компании. О приостановке работы или уходе с рынка РФ объявили многие международные бренды. Страны Евросоюза, Великобритании и США закрыли для российских авиакомпаний свое небо, на что Москва ответила зеркально.