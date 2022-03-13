Мясо, крупы и конфеты: ВС РФ доставили гуманитарный груз в Киевскую область
Жителям раздали более 40 тонн продуктов питания, воды и предметов первой необходимости.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области.
В этот раз привезли более 40 тонн гуманитарного груза для жителей Бородянского района. В населенные пункты, взятые под контроль российской армией, доставили продукты питания и предметы первой необходимости.
Помощь включает в себя: крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Весь гуманитарный груз был передан жителям населенных пунктов Киевской области.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов