Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области.

В этот раз привезли более 40 тонн гуманитарного груза для жителей Бородянского района. В населенные пункты, взятые под контроль российской армией, доставили продукты питания и предметы первой необходимости.

Помощь включает в себя: крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Весь гуманитарный груз был передан жителям населенных пунктов Киевской области.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов