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Конвой жизни: кто обеспечивает мирное население Донбасса гумпомощью

Виталий Никулин
08:36 10.03.2022
Ежедневно российские военнослужащие доставляют в прифронтовые поселки десятки тонн продовольствия, воды и всего необходимого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Доставляющие гуманитарную помощь на Украину российские военнослужащие регулярно попадают под обстрелы националистов. Одна из таких гуманитарных колонн отправилась по Киевской области. Дорога на Киев - одно из самых важных оперативно-стратегических направлений специальной операции российских войск на Украине. Основные силы уже на переднем краю. Но, без тыла, как известно, армии не бывает.

Боеспособность подразделений обеспечивается здесь. Всего в нескольких десятках километров от украинской столицы, под обстрелами диверсионных групп и наемников. На блокпостах колоны встречают и после небольшой проверки они продолжают движение на передовую. Колонны следуют в сопровождении бронетехники. Буквально вчера в этом месте были атакованы российские военнослужащие. И дальше, с каждым метром, опасность будет только возрастать.

«Едем на "боевую линейку", где боевые действия идут. Один БТР у нас подорвался. Все остались живы и здоровы», - рассказал один их военнослужащих.

На «боевой линейке» встречают по-разному. Сопровождение так называемых «караванов» всегда готово к тому, что на десяток «спасибо» от местного населения может «прилететь» один снаряд РПГ.

«Там не смотрят, с какой миссией мы едем. Они стреляют по любому нашему движению», - добавил еще один участник гумколонны.

Не брезгуют даже самыми грязными методами ведения войны. Это подтверждается показаниями украинских военнослужащих, сложивших оружие. Уроженец Житомирской области Вадим Ставский рассказал, что мобилизовали силой. Буквально по дороге в магазин. Через несколько дней был уже на передовой. Должен был шпионить «по гражданке» и сообщать местоположение российской техники. Вместо оружия дали только телефон. Первый же звонком, сам того не осознавая, вызвал огонь на себя.

«По геолокации должны были эту точку обстрелять. Нас послали туда, как пушечное мясо», - осознал мужчина.

В ответ российская армия продолжает снабжать населенные пункты на линии фронта гуманитарными грузами. Только сегодня в составе колонн прошло 30 тонн продовольствия и 20 тонн питьевой воды.

Материал подготовил: Виталий Никулин

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