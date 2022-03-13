Российские военные сбили украинский Су-24 в рамках спецоперации
Авиацией и ПВО воздушно-космический сил Российской Федерации сбит самолет Су-24 вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата», - сообщил Конашенков.
Тем временем, группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. В Северодонецке подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Цель операции - денацификация и демилитаризация Украины.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов