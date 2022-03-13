Минобороны России опубликовало обновленную карту перешедших под контроль ВС РФ территорий Украины
Как сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, подразделениям ВС РФ за сутки удалось продвинуться до 14 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Министерство обороны России опубликовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика