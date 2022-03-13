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Минобороны России опубликовало обновленную карту перешедших под контроль ВС РФ территорий Украины

10:05 13.03.2022
Как сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, подразделениям ВС РФ за сутки удалось продвинуться до 14 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Министерство обороны России опубликовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. 

© Минобороны России

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, подразделениям ВС РФ за сутки удалось продвинуться до 14 километров.

«В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», - уточнил он.

Было добавлено, что в общей сложности в ходе спецоперации удалось вывести из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. 

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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