В полной готовности: как обслуживается боевая техника для спецоперации на Украине

Ремонт и обслуживание российской техники, которая используется в специальной военной операции по защите жителей Донбасса, занимает считанные часы. После этого она снова возвращается на задания. Как например, замена двигателя самоходной гаубицы «Акация», по мощности сравнимого с табуном в пятьсот лошадей. Слаженность действий российских ремонтных подразделений не уступит и команде механиков «Формулы-1».

Только одна бронетехника покидает бокс, как ее место тут же занимает другая. Восстановление и обслуживание боевых машин здесь поставлено на поток. В ходе боевых действий, техника неизбежно нуждается в ремонте. Задача ремонтных подразделений - вернуть ее в строй как можно скорее. Ремонтные базы оборудованы всем необходимым, чтобы выполнять любые виды ремонта, вне зависимости от сложности и погодных условий.

Десятый отдельный ремонтно-эвакуационный полк развернул в Крыму целый комплекс восстановления вооружения и военной техники. При этом, в случае необходимости, он может быть перемещен в любом направлении, в зависимости от потребностей нашей группировки.

«Подразделения полка абсолютно мобильны, готовы развернуться где угодно и выполнить все виды ремонта, любой сложности и при любых температурах», - рассказал командир ремонтно-восстановительного батальона Виталий Агабикян.

Все виды ремонта - это означает, что военные специалисты имеют дело не только с вышедшей из строя техникой, но и с ее плановым обслуживанием. Работают наши тыловые мастера хоть и в полях, но в довольно комфортной обстановке. Восстановительные работы военные специалисты ведут в полевых условиях в специальных производственных палатках. Внутри находится полноценная мастерская. Здесь есть все необходимые инструменты и комплектующие. Предусмотрены отопление и свет.

Плечом к плечу с военными работают и гражданские специалисты. Образцы техники, которые находятся на гарантии, ремонтируют представители промышленности от тех самых предприятий, где эти образцы и отдельные агрегаты к ним и производят. Причем, возвращают технику в войска полностью готовой к применению, чтобы солдаты в зоне боевых действий не занимались ее доводкой.

«Техника высокоемкая, много электроники, у нас есть специалисты не только КМЗ, но и соисполнители. Приняли в работу, машина готова к боевому применению», - сказал руководитель 6-й сервисной группы ПАО «Курганский машиностроительный завод» Алексей Кирж.

Здесь же собирается и вся трофейная техника, оставленная бойцами ВСУ на поле боя или в местах базирования. В Минобороны приняли решение не тратить времени и сил на ее восстановление, так как это уже морально устаревшие боевые машины. Например, танки Т-64 давно не используются в российской армии, все эти боевые машины будут утилизированы.

Материал подготовили: Валентин Гвоздев и Олег Давыденко.