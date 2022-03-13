Бойцы ВС РФ освободили 300 мирных жителей и монахов, взятых в заложники украинскими националистами
Военнослужащие ВС РФ освободили мирных жителей поселка Никольское и монахов православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, которых держали в заложниках боевики запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*. Об этом журналистам сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
«В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар"*, оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», - рассказал Конашенков.
Ранее он сообщил, что ВС РФ за сутки удалось продвинуться до 14 километров и установить контроль над южными районами четырех населенных пунктов Украины Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
*«Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов