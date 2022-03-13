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Бойцы ВС РФ освободили 300 мирных жителей и монахов, взятых в заложники украинскими националистами

10:54 13.03.2022
Боевики оборудовали огневые позиции прямо на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря и держали в заложниках мирных граждан поселка Никольское.
© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ освободили мирных жителей поселка Никольское и монахов православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, которых держали в заложниках боевики запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*. Об этом журналистам сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар"*, оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», - рассказал Конашенков.

Ранее он сообщил, что ВС РФ за сутки удалось продвинуться до 14 километров и установить контроль над южными районами четырех населенных пунктов Украины Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

*«Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация. 

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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