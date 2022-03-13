МО РФ: боевики нацбатальона «Айдар»* оборудовали огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря

В населенном пункте Никольское боевики запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*, оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», - рассказал Конашенков.

Тем временем, подразделения российских Вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

Группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная, уточнил официальны представитель МО РФ. В Северодонецке подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города.

«Авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата», - добавил генерал-майор.

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

*«Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов