ВС РФ за сутки продвинулись до 14 км и установили контроль над южными районами четырех населенных пунктов Украины

Подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки удалось продвинуться до 14 километров и установить контроль над южными районами четырех населенных пунктов Украины. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных Сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», - сообщил он.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в общей сложности в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР удалось вывести из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Конашенков уточнил, что были уничтожены 99 самолетов, 128 БПЛА, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 РСЗО, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица военной автомобильной спецтехники.

Сегодня МО РФ показало кадры точечного удара высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта вооруженных сил Украины.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.