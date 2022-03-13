Сербия сократит число авиарейсов в РФ из-за давления Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада. По его словам, окончательное решение будет принято через несколько дней.

«Вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем (на украинском кризисе - Прим. ред.), проблема стоит €30 тысяч», - рассказал политик в эфире телеканала TV Pink.

Вучич отметил, что число рейсов в Россию из Турции в 30 раз больше, чем из Сербии, однако к ним никаких претензий не предъявляют. Сербский лидер предположил, что ряд арабских стран осуществляет в 15-20 раз больше рейсов в Россию, но Запад покупает у них нефть, поэтому не высказывает свою негативную позицию.

Ранее Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, политик отметил, что Сербия временно прекратит военные учения со всеми государствами.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ, в том числе запретили российским самолетам находится в их воздушном пространстве.