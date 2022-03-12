От первого лица: кадры работы российских подразделений специального назначения в ходе спецоперации на Украине

Минобороны предоставило видео по проведению разведывательных рейдовых подразделений специального назначения в Черниговской области.

«Разведывательные подразделения в ходе рейдовых действий выявляют диверсионные группы украинских националистов и маршруты передвижения подразделений ВСУ», - говорится в сообщении

При этом, на опубликованных кадрах видно, как в одном из населенных пунктов встретив местных жителей разведчики отдают им свои сухие пайки.

Напомним, с момента начала спецоперации, на Украину российской стороной уже доставлено более 1600 тонн гуманитарной помощи в ряд украинских регионов.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.