От первого лица: кадры работы российских подразделений специального назначения в ходе спецоперации на Украине
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
Минобороны предоставило видео по проведению разведывательных рейдовых подразделений специального назначения в Черниговской области.
«Разведывательные подразделения в ходе рейдовых действий выявляют диверсионные группы украинских националистов и маршруты передвижения подразделений ВСУ», - говорится в сообщении
При этом, на опубликованных кадрах видно, как в одном из населенных пунктов встретив местных жителей разведчики отдают им свои сухие пайки.
Напомним, с момента начала спецоперации, на Украину российской стороной уже доставлено более 1600 тонн гуманитарной помощи в ряд украинских регионов.
Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.