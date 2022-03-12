Гуманитарные караваны: как военные ВС РФ доставляют помощь в регионы Украины

В освобожденные территории на Украине Минобороны РФ каждый день отправляет колонны с гуманитарной помощью, чтобы у людей было все самое необходимое. Многие провели несколько дней в подвалах, а продуктовые магазины и аптеки уже давно не работают. В мешках одежда на сотни человек. На улице -9. Дома нет ни света ни отопления. Теплые вещи здесь особенно нужны, а еще: крупы, молоко, масло, вода - все это жители приграничного села Веселое нигде не могут купить. Магазины не работают, некоторые - разграблены.

«Мы не готовились к этому, мы не собирали дома запасы на десятилетия. это было нам не нужно», - рассказала местная жительница Екатерина Александрова.

Гуманитарную помощь доставили российские военнослужащие, а МЧС организовало сбор и раздачу вещей и продуктов. В освобожденных населенных пунктах после атак со стороны Украины не работает почти вся инфраструктура. В Веселом не уцелела даже школа. Похожая обстановка и в соседнем селе Липцы. Машины с гумпомощью только заезжают на центральную улицу, а местные жители уже выстраиваются в очередь.

Очередь не уменьшается, а только увеличивается, сюда приходят женщины и дети, а также пожилые люди. На этой неделе в Липцы уже привозили гуманитарный груз, но продовольствие и медикаменты очень быстро заканчиваются. Магазины и аптеки закрыты. Один из центральных магазинов, где продавали цифровую технику и продукты, расстрелян. Еще в конце февраля в него попал осколок от снаряда. Торговую точку моментально закрыли, но мародеры разбили окна и двери. Внутри ничего не уцелело.

«Наши побывали, а потом продавали остатки. Разграбили, получается. Продавали сначала остатки. Сначала по одной цене, потом по другой, у многих людей денег нет, купить не за что. Потом уже допродали уже те, у кого деньги есть - купили», - вспомнила местная жительница Нина Батякина.

У местного сельсовета закончились даже запасы муки, которую раздавали людям в первое время. Но сегодня военнослужащие доставили людям более ста тонн продуктов, медикаментов и вещей. Многие семьи уже не прячутся в подвалах, говорят, что самое страшное позади. И все же из дома лишний раз не выходят. Детские сады и школы не работают, с детьми сидеть некому.

«Ребенок боится у нас в доме. Ребенок годовалый. Тяжело, очень тяжело. Пытаемся забавлять книжками и игрушками», - призналась местная жительница Виктория Миссевра.

На Украину уже доставлено более 1600 тонн необходимых вещей, медикаментов и продуктов, проведено более двухсот гуманитарных акций. Только за минувшие сутки их было более 20. Они проходили не только в Харьковской, но и в Черниговской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. И масштабы гуманитарной помощи людям будут только расти.

Материал подготовили: Дария Сенникова и Михаил Долгов