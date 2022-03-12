Роскомнадзор рассказал об ограничениях против российских СМИ

Роскомнадзор сообщил о 85 ограничениях, наложенных на российские СМИ в Сети. Кроме того, рестрикции касаются общественных организаций и политических деятелей, рассказали в ведомстве.

«К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок», - цитирует РИА Новости сообщение Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокирует доступ к социальным сетям Facebook и Instagram из-за разрешения Meta Platforms Inc. призывать к насилию по отношению к россиянам. Решение о блокировке принято Роскомнадзором на основании требования Генпрокуратуры РФ. Полностью доступ к соцсети будет ограничен в 00:00 часов 14 марта.