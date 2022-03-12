«Автомат в рот засовывали»: житель ЛНР рассказал об издевательствах боевиков «Айдара»*

Освобожденные жители Луганской Народной Республики рассказали о преступлениях боевиков запрещенного в России батальона «Айдар»*. Мало того, что они занимались грабежами, но еще и регулярно издевались над людьми, применяя пытки и устрашения. Сейчас все это - материалы уголовных дел, расследованием которых занимается прокуратура ЛНР.

«Хуже фашистов. Ни с того, ни с сего начали бить меня, грабить хату. Ни с того, ни с сего. И автомат в рот засовывали. Я лежу, а он смеется», - рассказал о бесчинствах батальона один их пожилых местных жителей.

Кроме того, в МВД ЛНР сообщили, что на территории республики действовала тоталитарная секта, члены которой вымогали деньги у населения на финансирование националистов.

* 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.