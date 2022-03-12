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Прокуратура ЛНР начала расследование преступлений нацбатальона «Айдар»*

Ян Брацкий
06:50 12.03.2022
По данным следствия, националисты отличались особой жестокость к местному населению, избивали и грабили людей.
Прокуратура ЛНР начала расследование преступлений нацбатальона «Айдар»*
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В Старобельском районе Луганской Народной Республики прокуратура начала расследование преступлений украинского националистического батальона «Айдар», который запрещен в России и признан террористической организацией. Уже подтверждены убийства 20-ти мирных жителей, совершенные боевиками в период с 2014-го по 2017-й годы. У большинства их жертв - огнестрельные и колото-резаные ранения.

Местные жители рассказывают, что националисты отличались особой жестокостью, регулярно занимались грабежами и забирали все, что имело хоть какую-то ценность.

«Хуже фашистов. Ни с того, ни с сего начали бить меня, грабить хату. Ни с того, ни с сего. И автомат в рот засовывали. Я лежу, а он смеется», - рассказал о бесчинствах батальона один их пожилых местных жителей.

Кроме того, в МВД ЛНР сообщили, что на территории республики действовала тоталитарная секта, которую возглавлял экс-председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов. Членов секты заставляли отдавать зарплату на нужны организации. Потом эти средства шли на финансирование националистических батальонов и роскошной жизни руководства секты.

* 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

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