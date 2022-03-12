Оружие массового поражения: что известно о деятельности биолабораторий на Украине

Деятельность биолабораторий на Украине обсудили на уровне ООН. Экстренное заседание Совбеза организации запросила Россия. Поводом стали обнародованные Минобороны данные о том, что в непосредственной близости от наших границ под руководством Пентагона разрабатывали биоагенты, способные избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян. А также изучались способы распространения опасных инфекций.

Серьезную обеспокоенность по этому поводу уже выразили во Всемирной организации здравоохранения. Украину призывают уничтожить все особо опасные патогены в стране, чтобы предотвратить любые потенциальные утечки из биолабораторий. Письмо с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения публикует агентство Reuters. При этом ВОЗ не уточнят, о каких именно патогенах идет речь. Мировые СМИ публикуют эту новость на фоне разоблачительных заявлений Минобороны России о том, что Украина разрабатывала биологическое оружие при поддержке США.

А ведь еще четыре года назад болгарский журналист-расследователь Диляна Гайтанджиева буквально пробивалась к депутатам Европарламента с требованием объяснить, что американские биолаборатории делают на территории Украины.

Наличие их в стране ранее фактически признала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, что вызвало резонанс в американских СМИ.

В Пентагоне заявляют, что американцы всего лишь помогали Киеву обеспечить безопасность работ по аналогии с другими странами. Поспешил опровергнуть доказательства наших военных и британский премьер Борис Джонсон. В эфире Sky News он назвал эти данные фейком и обвинил Москву в спекуляциях. Отрицает все и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако с фактами, тем более документальными, не поспоришь. Обнародованные ранее документы Минобороны доказывают - чума, сибирская язва, бруцеллез и другие опасные патогены, с которыми работали в секретных лабораториях, могли быть использованы в качестве оружия массово поражения. При этом смертоносные биоагенты, разработанные под руководством специалистов Пентагона, способны избирательно поражать различные этнические группы населения. А еще изучалась возможность распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц и насекомых.

Убедительными обнародованные материалы назвали специалисты в телеграм-канале «Рыбарь». Фигурирующие в документах фамилии принадлежат известным в узких кругах профессионалам с научными публикациями. Авторы также обращают внимание на то, что часть исследований проходила в лабораториях, не соответствующих мировым стандартам безопасности. Существует четыре степени безопасности биолабораторий.

Свое собственное расследование о работе биолабораторий проводил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его данным, в исследованиях опасных патагенов были задействованы именно американские военные. И теперь следы их деятельности попытаются максимально скрыть.

Россия созвала заседание Совбеза ООН, на котором планируется обсудить существование таких лабораторий и предоставить миру программы работы с опаснейшими патогенами. К соответствующему требованию в адрес США присоединилось и Министерство иностранных дел Китая.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.