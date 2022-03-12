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Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Россию

Ян Брацкий
06:30 12.03.2022
В авиакомпании отметили, что приостановили выполнение рейсов по причине отсутствия страхового покрытия на территории РФ.
Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Россию
© Фото: Pexels
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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке воздушного сообщения с Российской Федерацией. Причина - отсутствие страхового покрытия на территории страны. Соответствующее заявление распространила пресс-служба авиаперевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиакомпании.

Ранее о приостановке полетов в Россию заявила еще одна крупная казахстанская авиакомпания Air Astana. Пассажирам отмененных рейсов предложили обратиться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере, при этом подчеркивается, что в настоящее время авиакомпания решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию с целью защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим ряд государств ввели против РФ жесткие санкции. В частности, Евросоюз запретил поставлять в страну гражданские самолеты и запчасти, под запретом также услуги техобслуживания и страхования.

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