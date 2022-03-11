Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в РФ. Утверждается, что это связано с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в Россию.

Пассажирам отмененных рейсов предложили обратиться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере, при этом подчеркивается, что в настоящее время авиакомпания решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию с целью защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим ряд государств ввели против РФ жесткие санкции. В частности, Евросоюз запретил поставлять в страну гражданские самолеты и запчасти, под запретом также услуги техобслуживания и страхования. Лизингодатели до конца марта должны разорвать контракты с российским авиакомпаниями.

Между тем ранее стало известно, что российские авиакомпании вернут часть пассажирских самолетов лизингодателям.