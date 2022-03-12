В Российском союзе туриндустрии рассказали о направлениях для отдыха россиян в марте

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, куда могут отправиться россияне на отдых в марте.

«География очень широкая, востребованы все регионы: северо-запад - Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо. Можно поехать на юг - в Краснодарский край, в Крым», - рассказал Барзыкин в интервью RT.

Эксперт напомнил, что со вторника, 15 марта, будет возобновлена программа туристического кешбэка. По словам Барзыкина, это «поможет отдохнуть по оптимальной цене и совершить культурно-познавательные экскурсии».

Ранее Ростуризм дал советы россиянам, которые застряли за границей из-за введенных Западом санкций и планируют вернуться домой.

В ведомстве уточнили, что на самолете в РФ можно вернуться прямыми или транзитными рейсами через Азербайджан, Алжир, Армению, Белоруссию, Египет, Казахстан, Катар, Марокко, ОАЭ. В Европу возможны и маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта.

Также в Ростуризме рассказали, что Турция, Египет и Тунис ждут туристов из РФ.

По данным ведомства, ни тунисские власти, ни руководство Турции и Египта не планируют введение санкций в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины, пояснил глава государства.