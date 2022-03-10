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Ростуризм обновил рекомендации по маршрутам возвращения в Россию

Виктория Ивашечкина
04:01 10.03.2022
В частности, в Европу возможны маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта.
Ростуризм обновил рекомендации по маршрутам возвращения в Россию
© Фото: Artur Tumasjan, Unsplash
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Ростуризм дал советы россиянам, которые застряли за границей из-за введенных санкций и планируют вернуться домой.

В ведомстве уточнили, что на самолете в РФ можно вернуться прямыми или транзитными рейсами через Азербайджан, Алжир, Армению, Белоруссию, Египет, Казахстан, Катар, Марокко, ОАЭ. В Европу возможны и маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта.

Ростуризм уточнил, что, если российские туристы находятся за границей и должны возвращаться через закрытые аэропорты, то им необходимо обратиться в турагентство. Оно берет ответственность за урегулирование возвращения. Если же турист прибыл самостоятельно, то в этом случае нужно связаться с представителями авиакомпании. В случае возникновении вопросов - с консульством РФ в стране пребывания.

«Идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр», - объяснили в Ростуризме. 

На фоне возросших антироссийских и русофобских настроений в мире Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, поддержавших санкции против России. Аналогичное обращение поступило и к российским туроператорам о приостановке продажи ряда туров. 

Двадцать четвертого февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины, пояснил глава государства.

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