Ростуризм обновил рекомендации по маршрутам возвращения в Россию

Ростуризм дал советы россиянам, которые застряли за границей из-за введенных санкций и планируют вернуться домой.

В ведомстве уточнили, что на самолете в РФ можно вернуться прямыми или транзитными рейсами через Азербайджан, Алжир, Армению, Белоруссию, Египет, Казахстан, Катар, Марокко, ОАЭ. В Европу возможны и маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта.

Ростуризм уточнил, что, если российские туристы находятся за границей и должны возвращаться через закрытые аэропорты, то им необходимо обратиться в турагентство. Оно берет ответственность за урегулирование возвращения. Если же турист прибыл самостоятельно, то в этом случае нужно связаться с представителями авиакомпании. В случае возникновении вопросов - с консульством РФ в стране пребывания.

«Идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр», - объяснили в Ростуризме.

На фоне возросших антироссийских и русофобских настроений в мире Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, поддержавших санкции против России. Аналогичное обращение поступило и к российским туроператорам о приостановке продажи ряда туров.

Двадцать четвертого февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины, пояснил глава государства.