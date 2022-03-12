Глава Instagram прокомментировали блокировку соцсети в России

Глава американской соцсети Instagram Адам Моссери подтвердил, что она будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта.

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России», - указал Моссери в своем Twitter.

При этом он назвал такое решение неправильным. Моссери утверждает, что блокировка социальной сети «лишит 80 миллионов пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром».

Напомним, накануне Роскомнадзор сообщил, что доступ к социальной сети Instagram будет ограничен в России в связи с призывами к насилию в адрес россиян, включая российских военнослужащих. Кроме того, СК РФ завел дело в отношении сотрудников компании Meta по двум статьям - призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и содействие терроризму.

До этого стало известно, что американская компания Meta Platforms в некоторых странах временно разрешит соцсетям Facebook и Instagram не блокировать угрозы против российских военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции.