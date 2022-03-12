Спасение в небе: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине

Российские военнослужащие, участвующие в военной операции по защите жителей Донбасса, в ходе выполнения стоящей перед ними задачи продолжают проявлять мужество и самоотверженность. Об особо отличившихся героях, которые действиями своими явили пример служения Отечеству, рассказывает Министерство обороны РФ.

Один из них - старший лейтенант Евгений Коробов.

«Следуя по маршруту, тыловая колонна, сопровождаемая группой под руководством старшего лейтенанта Евгения Коробова, попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду. Евгений мгновенно организовал оборону колонны силами подчиненной группы и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения группой Евгения Коробова было уничтожено три единицы военной техники противника, два минометных расчета и не менее 15 националистов. Остальные националисты, встретив яростное сопротивление, бежали с поля боя», - сказано в сообщении Минобороны.

В дальнейшем, организовав круговую оборону колонны с запасами, Евгений Коробов обеспечил охрану и восстановление поврежденной техники. Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и продуктов питания, выйти в назначенный район без потерь.

Еще один воин, блестяще проявивший себя в сражениях с неонацистами, - командир взвода батальона связи гвардии лейтенант Андрей Клюшников. Несмотря на тяжелое ранение, он остался в строю, что, в том числе, позволило отбить атаку неприятеля и сохранить связь с вышестоящим командованием.

«Гвардии лейтенант Андрей Клюшников участвует в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик с первого дня. В ходе очередной попытки отбить аэродром, занимаемый российскими десантниками, украинские националисты открыли по нему массированный артиллерийский огонь и выдвинулись в атаку. В результате вражеского обстрела часть техники связи и линий связи были повреждены. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подчиненными батальонными тактическими группами, лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Андрей Клюшников вместе со своим взводом незамедлительно приступил к устранению повреждений», - информирует МО РФ.

Далее под плотным огнем противника Клюшников вместе с подчиненными приступили к восстановлению поврежденной техники и кабельных линий. В результате очередного артиллерийского обстрела националистов лейтенант получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, продолжил управлять подчиненными, пока не потерял сознание.

Благодаря мужественным действиям гвардии лейтенанта Клюшникова поврежденные линии связи были восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне стратегически важного объекта и отбить атаку противника.

Отважные действия заместителя командира штурмового авиационного полка подполковника Дениса Литвинова позволили спасти жизнь его боевому товарищу и сохранить военную технику.

«В ходе выполнения боевой задачи подполковник Денис Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. После того как российские летчики поразили вражеский опорный пункт, второй самолет подвергся обстрелу ракетой переносного зенитного ракетного комплекса противника, в результате которого вышел из строя левый двигатель и произошла потеря управления. Денис Литвинов перестроился за подбитый самолет и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление. В этот момент по подбитому самолету была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолет не выдержит еще одного попадания Денис Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение - прикрыть его своим самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету вниз», - сообщает оборонное ведомство.

В виду полного отказа навигационного оборудования ведомого, подполковник Литвинов, не смотря на минимальный остаток топлива, продолжил полет рядом с подбитым самолетом, а при его заходе на посадку визуально контролировал выпуск шасси и работу механизации.

«Своими решительными и мужественными действиями подполковник Литвинов спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику», - отмечает Министерство обороны России.

Ранее сообщалось, что фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова в одном из боестолкновений с неонацистами спасла целую группу бойцов, прикрывая их собой. Несмотря на осколочное ранение, медик доставила военных в госпиталь, не допустив среди них потерь.

Материал подготовили: Роман Захаров, Вадим Михеев