Врач назвал способы улучшить состояние при резкой смене погоды

Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что начало марта в Центральной России было аномально теплым. Однако ближе к середине месяца в регион пришли зимние холода. Подобные скачки могут стать причиной плохого самочувствия у некоторых людей. Специалист в интервью радио Sputnik поделился, что нужно делать, если плохая погода отображается на самочувствии.

По словам врача, внезапное понижение температуры воздуха может вызывать у некоторых людей ощущение разбитости, усталость и головную боль.

«У нас весна постепенно сменяет зиму, что может отражаться на самочувствии людей. Не нужно из-за этого отчаиваться, поскольку такие проблемы для продолжительности жизни не опасны», - добавил Кузьменко.

По его словам, врачи не назначают лечение тем, кто плохо себя чувствует при резкой смене погоды. Поэтому, лучшее средство от подобных недомоганий - здоровый образ жизни.

«Полезно будет заняться физкультурой, полезно ложиться и вставать в одно и то же время, полезно правильно питаться», - подытожил врач.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в российских регионах. На Урале, в Западной Сибири, в Красноярском крае и на юге России уже скоро установится очень низкая температура. А Чукотку, Камчатку и Якутию, напротив, ждет очень теплая погода.