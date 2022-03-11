В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в российских регионах

Жителей южной и восточной части России в ближайшее время ожидает аномальная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, по его словам, на Урале, в Западной Сибири, в Красноярском крае и на юге России уже скоро установится очень низкая температура.

«Очень сильные отрицательные аномалии будут на огромной территории - Урал, Западная Сибирь и Красноярский край. Там температура в субботу-воскресенье, например, на 10-12 градусов ниже нормы», - объяснил ученый в беседе с ТАСС.

Он также сообщил, что температура ниже нормы на 2-4 градуса в ближайшие дни установится в южных регионах РФ.

«Это связано с затоком холодного воздуха. Это заметно, скажем, в Краснодаре, температура ночью минус 2-4 градуса. В Ростове еще холоднее будет», - поделился информацией метеоролог.

А вот Чукотку, Камчатку и Якутию, по словам Романа Вильфанда, напротив, ждет очень теплая.

«Очень высокие положительные аномалии будут на Чукотке, севере Камчатки, на северо-востоке Якутии. Это значит, что днем на Чукотке и севере Камчатки будет всего лишь около минус 5-7 градусов, на северо-востоке Якутии - минус 15-16 градусов. Это очень теплая погода, которая будет до середины следующей недели», - рассказал специалист.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал скорое повышение дневных температур до положительных отметок в центре европейской части России.