Китайские эксперты раскрыли «эгоистичную» цель санкций США против России

Целью санкционной политики США в отношении России является ослабление европейской стратегии независимости и самостоятельности, а также экономическая привязка к себе Европы. Такое мнение в беседе с Global Times высказал ряд китайских экспертов.

Так, по мнению специалистов, в Белом доме воспользовались российской спецоперацией на Украине, чтобы заставить Запад разорвать экономические связи с Москвой. При этом, как считают собеседники издания, в требованиях Соединенных Штатов к европейским союзникам о введении энергетических санкции против России присутствуют «очень эгоистичные мотивы».

«США стремятся вытеснить Россию и занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Это важно не только для прибылей американских нефтяных и газовых компаний. Гораздо важнее другая цель: прочно привязать экономические интересы Европы к американским, чтобы она всегда была на стороне США при решении азиатско-тихоокеанских проблем», - высказал свою позицию профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел.

Как, в свою очередь, считает сотрудник Института европейских исследований при Китайском институте современных международных отношений Дун Ифань, усилия по переманиванию Евросоюза на свою сторону в вопросах поставок энергоресурсов говорят о намерениях США «похитить Европу у РФ».

В материале подчеркивается, что некоторые любопытные детали говорят о двойных стандартах американцев в их действиях по реализации антироссийских санкций. Так, например, запрет США на импорт энергоресурсов из России не распространяется на уран, в котором Штаты испытывают острую нужду, поскольку это вещество необходимо для функционирования американских АЭС.

В то же время эксперты отмечают наличие серьезных расхождений между США и Европой в вопросах запрета на импорт энергоресурсов из Российской Федерации, что значительно ослабляет воздействие американских ограничений на российскую экономику.

Напомним, в настоящий момент Вооруженные силы РФ проводят на территории Украины военную спецоперацию по защите жителей Донбасса. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Сразу после этого ряд государств и частных иностранных компаний заявили о новых санкциях в отношении нашей страны.