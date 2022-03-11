Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорном процессе с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко рассказать о ходе переговоров между Москвой и Киевом по украинской проблематике.

«Я, безусловно, проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и о том, как идут переговоры. Они проводятся практически на ежедневной основе. Как мне доложили переговорщики с нашей стороны, там есть определенные позитивные сдвиги», - сказал Путин, встречая Лукашенко в Кремле.

Делегации из России и Украины встречаются на территории Белоруссии. Уже состоялись три раунда переговоров, на которых стороны наладили диалог и договорились о создании и работе гуманитарных коридоров. К сожалению, добиться прорыва по принципиальным вопросам пока не удалось, сообщил ранее глава российской делегации Владимир Мединский.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса. Главная ее цель - демилитаризация и денацификация Украины. До этого глава российского государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.