Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам РФ

К российским границам отправили 12 тысяч военнослужащих США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО... Вот почему я отправил 12 тысяч военных к границе с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее», - приводите РИА Новости слова президента Соединенных Штатов.

Байден при этом обратил внимание, что США не собираются вступать в вооруженный конфликт с Россией на Украине.

Напомним, в настоящий момент Вооруженные силы РФ проводят на территории Украины военную спецоперацию по защите жителей Донбасса. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Сразу после этого ряд государств и частных иностранных компаний заявили о новых санкциях в отношении нашей страны.