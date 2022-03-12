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Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам РФ

Роман Захаров
01:45 12.03.2022
Американский лидер подчеркнул, что США не собираются вступать в вооруженный конфликт с Россией на Украине.
Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам РФ
© Фото: Al Drago - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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К российским границам отправили 12 тысяч военнослужащих США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО... Вот почему я отправил 12 тысяч военных к границе с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее», - приводите РИА Новости слова президента Соединенных Штатов.

Байден при этом обратил внимание, что США не собираются вступать в вооруженный конфликт с Россией на Украине.

Напомним, в настоящий момент Вооруженные силы РФ проводят на территории Украины военную спецоперацию по защите жителей Донбасса. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Сразу после этого ряд государств и частных иностранных компаний заявили о новых санкциях в отношении нашей страны.

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