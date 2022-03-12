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Вучич объяснил, почему Сербия не вступит в НАТО

Вадим Синицын
23:04 12.03.2022
Глава государства отметил, что часто слышит мнения о том, что Сербия якобы должна вступить в НАТО.
Вучич объяснил, почему Сербия не вступит в НАТО
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Сербия не станет вступать в НАТО, поскольку страна никогда не сможет забыть погибших при бомбардировках в 1999 году. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, выступая в поселке Бусие, где живут беженцы из Сербской Краины в Хорватии.

Глава государства отметил, что часто слышит мнения о том, что Сербия якобы должна вступить в НАТО. Однако сам Вучич придерживается мнения, что Сербию должны защищать сами сербы. Сильная армия для этих целей уже существует.

«Некоторые наши противники говорят, что мы должны вступать в НАТО. А мой ответ - мы не должны вступать в НАТО, потому что у нас есть армия, которая защищает нашу землю и небо. Недалеко отсюда убили Милицу Ракич… И мы без колебаний назовем это агрессией, а не интервенцией или кампанией», — цитируют Вучича местные СМИ.

Ранее в Белграде прошла акция в поддержку России. Она стартовала в столице Сербии возле памятника Николаю II и собрала сотни людей. Участники развернули огромный российский триколор в знак солидарности с Российской Федерацией.

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