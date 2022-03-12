В ДНР вернут старые названия освобожденным городам и селам

Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление о возвращении названий освобожденным населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины. Им вернут названия, которые города и села носили в начале 2014 года.

Из документа, который опубликован на официальном сайте главы народной республики, следует, что к освобожденным территориям будет применяться административно-территориальное деление, которое существовало на момент 11 мая 2014 года. В том числе будут возвращены старые наименования населенных пунктов.

После окончания острой фазы боевых действий в Донбассе официальный Киев переименовал многие населенные пункты, оставшиеся под его контролем. Это происходило в рамках «декоммунизации». Предполагается, что теперь села и города вернут свои прежние названия.

Ранее стало известно, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник определил административно-территориальное устройство республики по устройству Луганской области Украины на 18 мая 2014 года. О том, что практически вся территория ЛНР освобождена от украинских войск, 8 марта сообщил МИД республики.