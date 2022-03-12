Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики

Анна Касаткина
19:55 12.03.2022
Ранее в МИД ЛНР заявили, что освобождена практически вся территория республики.
Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник определил административно-территориальное устройство республики по устройству Луганской области Украины на 18 мая 2014 года. Об этом говорится в опубликованном 12 марта на сайте главы ЛНР указе.

«Установить, что до вступления в силу соответствующего закона Луганской народной республики административно-территориальное устройство Луганской Народной Республики соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года», - говорится в документе.

О том, что практически вся территория ЛНР освобождена от украинских войск, 8 марта сообщил МИД республики. Народная милиция ЛНР приступает к восстановлению территорий и обеспечения нормальных условия для жизни населения.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:28 Армия
Видео
Минобороны России показало новую карту с перешедшими под контроль ВС РФ районами Украины
19:25 Армия
Видео
Авиация и ПВО России за сутки сбили Ми-24 и три беспилотника ВВС Украины
19:55 В стране и мире
Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики
18:59 В стране и мире
Дыра в стене и груда обломков: кадры последствий обстрела спасательной части в Докучаевске
18:45 В стране и мире
В РКН объяснили необходимость блокировки Instagram
Популярное
Видео
От первого лица: кадры работы российских подразделений специального назначения в ходе спецоперации на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
В МИД России раскрыли схему работы биолабораторий США на Украине
Видео
«Автомат в рот засовывали»: житель ЛНР рассказал об издевательствах боевиков «Айдара»*
Спасение в небе: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине
Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.