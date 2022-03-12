Глава ЛНР определил административно-территориальное устройство республики

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник определил административно-территориальное устройство республики по устройству Луганской области Украины на 18 мая 2014 года. Об этом говорится в опубликованном 12 марта на сайте главы ЛНР указе.

«Установить, что до вступления в силу соответствующего закона Луганской народной республики административно-территориальное устройство Луганской Народной Республики соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18 мая 2014 года», - говорится в документе.

О том, что практически вся территория ЛНР освобождена от украинских войск, 8 марта сообщил МИД республики. Народная милиция ЛНР приступает к восстановлению территорий и обеспечения нормальных условия для жизни населения.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.