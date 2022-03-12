В PayPal объявили о блокировке электронных кошельков россиян

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal с 18 марта заблокирует электронные кошельки россиян. Об этом сообщается на сайте платежной системы.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России», - говорится в сообщении.

Функция вывода средств пока сохраняется, чтобы избежать сбоев, россиянам посоветовали вывести все средства до 18 марта.

Ранее в России приостановили свою работу международные платежные системы Visa и Mastercard. Карты этих системы, выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории РФ, но с помощью них больше нельзя расплатиться за границей.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких западных санкций, многие частные компании приостановили свою работу на российском рынке.