В МИД ЛНР заявили, что почти вся территория республики освобождена

Почти вся территория Луганской народной республики к вечеру 8 марта была освобождена. Об этом заявили в МИД ЛНР.

«Населенные пункты ЛНР к северу - северо-востоку от линии Сватово – Старобельск – Новоайдар - Широкое освобождены ВС РФ. Силами Народной милиции ЛНР освобождены 80 населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что под контролем Киева остаются города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое и отдельные прилегающие села и поселки.

«На освобожденных территориях республики продолжают действовать несколько разрозненных националистических банд», - сказано в сообщении.

По данным ЛНР, это остатки вооруженных формирований, выбитых из освобожденных населенных пунктов и укрепрайонов.

На прошлой неделе министерство обороны России показало кадры встречи подразделений Вооруженных Сил РФ и Луганской Народной Республики в поселке Новоайдар. Судя по кадрам, военнослужащие поприветствовали друг друга рукопожатиями. Напомним, что Новоайдарский район ЛНР был освобожден в ходе спецоперации.