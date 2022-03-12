МО РФ: за время спецоперации выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины

За время специальной операции на Украине из строя выведено 3593 объекта военной инфраструктуры страны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины», - сказал он.

Конашенков также отметил, что были уничтожены 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. По информации Минобороны РФ, удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.