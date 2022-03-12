В стране и мире Дыра в стене и груда обломков: кадры последствий обстрела спасательной части в Докучаевске Анна Назайкина Вследствие прямого попадания «взрывоопасного предмета» повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных. © Фото: МЧС ДНР Читайте нас на: Десять сотрудников экстренных служб Донецкой Народной Республики пострадали вследствие попадания «взрывоопасного предмета» в диспетчерскую спасательной части в Докучаевске. Об этом говорится в сообщении МЧС ДНР. «Сегодня, 12 марта 2022 года, в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении ведомства. © МЧС ДНР Было отмечено, что все, кто был ранен в результате происшествия, были доставлены в медицинское учреждение. От прямого попадания повреждена наружная стена пожарно-спасательной части, а также несколько межкомнатных. Соответствующие кадры были опубликованы на сайте ведомства. © МЧС ДНР Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать случаи новых обстрелов Донецкой Народной Республики тяжелым вооружением. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика