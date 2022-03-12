Дыра в стене и груда обломков: кадры последствий обстрела спасательной части в Докучаевске
Вследствие прямого попадания «взрывоопасного предмета» повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных.
© Фото: МЧС ДНР
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Дыра в стене и груда обломков: кадры последствий обстрела спасательной части в Докучаевске
Вследствие прямого попадания «взрывоопасного предмета» повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных.
© Фото: МЧС ДНР
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Дыра в стене и груда обломков: кадры последствий обстрела спасательной части в Докучаевске
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