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Дыра в стене и груда обломков: кадры последствий обстрела спасательной части в Докучаевске

Анна Назайкина
18:59 12.03.2022
Вследствие прямого попадания «взрывоопасного предмета» повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных.
Дыра в стене и груда обломков: кадры последствий обстрела спасательной части в Докучаевске
© Фото: МЧС ДНР
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Десять сотрудников экстренных служб Донецкой Народной Республики пострадали вследствие попадания «взрывоопасного предмета» в диспетчерскую спасательной части в Докучаевске. Об этом говорится в сообщении МЧС ДНР.

© МЧС ДНР

«Сегодня, 12 марта 2022 года, в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 10 сотрудников МЧС ДНР, один из которых находится в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении ведомства.

Было отмечено, что все, кто был ранен в результате происшествия, были доставлены в медицинское учреждение. От прямого попадания повреждена наружная стена пожарно-спасательной части, а также несколько межкомнатных. Соответствующие кадры были опубликованы на сайте ведомства.

© МЧС ДНР

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать случаи новых обстрелов Донецкой Народной Республики тяжелым вооружением.

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