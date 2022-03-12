Экипаж фрегата «Адмирал Касатонов» поразил «торпеды» условного противника в Средиземном море

Экипаж новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» отработал элементы противолодочной обороны в Средиземном море. Электронным пуском моряки поразили три условные торпеды «противника», выпущенных по кораблю.

В отличие от ракеты в воздухе разглядеть торпеду в воде намного сложнее. Запуск торпед производится с меньших дистанций. Тем не менее, у современных российских кораблей есть необходимые средства противодействия - так называемые антиторпеды. Пусковые установки фрегата на первый взгляд не видны: они спрятаны за корпусом корабля.

Боевая ситуация во время учений была смоделирована при помощи компьютерной программы, которая позволяет проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым. При этом экономятся ресурсы вооружения и боезапасы.

Ранее экипаж корвета «Сообразительный» провел учебные стрельбы в акватории Балтийского моря. Учебную мишень поразили при помощи ракетного комплекса «Редут».

Материал подготовили Анна Назайкина и Михаил Долгов.