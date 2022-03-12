Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Залп на уничтожение: кадры стрельбы ЗРК «Редут» в Балтийском море

Максим Румянцев
07:39 12.03.2022
Сверхзвуковые ракеты находятся в двенадцати пусковых установках, в каждом контейнере могут быть разные боеприпасы, в зависимости от поставленной задачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Экипаж корвета «Сообразительный» провел учебные стрельбы в акватории Балтийского моря. Учебную мишень поразили при помощи ракетного комплекса «Редут» - аналогов нет нигде в мире. Основное назначение - противовоздушная оборона корабля или целого конвоя. Но может использоваться и как ударное оружие против надводных кораблей противника. «Редут» - универсальный комплекс.

Цель на горизонте. От пуска ракеты до попадания не больше пяти секунд. Уклониться  невозможно. Корвет «Сообразительный» - один из самых современных кораблей российского ВМФ. «Редут» - комплекс ПВО последнего поколения. И эти две разработки российских конструкторов просто созданы друг для друга.

Двенадцать пусковых установок у и есть тот самый «Редут». В каждом контейнере могут находиться разные боеприпасы, в зависимости от поставленной задачи до нескольких ракет в одной шахте. Сверхзвуковая скорость, режим сверхманевренности, активная головка самонаведения. Универсальная система управления работает практически от любого радиолокационного комплекса корабля, а простой, интуитивно понятный интерфейс практически исключает ошибки.

«Просто вот на мониторе наблюдается отметка и все. Начальник ПВО накалывает цель и просто выдает целеуказание в ЗРК "Редут". Все», - рассказал командир БЧ-2 корвета «Сообразительный» Лев Волков.

Осмотр мишени после стрельбы носит скорее условный характер. Результаты уже зафиксированы объективными средствами контроля.

Морская мишень на плаву держится только благодаря особенностям своей конструкции - это пустотелый катамаран. К тому же он жестко пришвартован на бочках справа и слева. Но результаты прямого попадания видны невооруженным глазом. В нейтральных водах заинтересованных зрителей всегда - хоть отбавляй. Присутствие иностранных разведывательных кораблей в этом районе постоянно. Боевое дежурство по охране западных морских рубежей продолжается круглосуточно.

Материал подготовили: Максим Румянцев и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:09 В стране и мире
«Автомат в рот засовывали»: житель ЛНР рассказал об издевательствах боевиков «Айдара»*
05:29 Армия
Видео
От слов к делу: сирийские добровольцы массово записываются для участия в российской спецоперации на Украине
05:21 В стране и мире
Глава Instagram прокомментировали блокировку соцсети в России
05:00 Армия
Спасение в небе: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине
22:20 В стране и мире
YouTube заблокировал канал «Звезды»
Популярное
Видео
Залп на уничтожение: кадры стрельбы ЗРК «Редут» в Балтийском море
Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»
Видео
МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями
Видео
Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную украинскую военную колонну в Херсонской области
Видео
За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины
Раскрыта дата блокировки Instagram в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.