Залп на уничтожение: кадры стрельбы ЗРК «Редут» в Балтийском море

Экипаж корвета «Сообразительный» провел учебные стрельбы в акватории Балтийского моря. Учебную мишень поразили при помощи ракетного комплекса «Редут» - аналогов нет нигде в мире. Основное назначение - противовоздушная оборона корабля или целого конвоя. Но может использоваться и как ударное оружие против надводных кораблей противника. «Редут» - универсальный комплекс.

Цель на горизонте. От пуска ракеты до попадания не больше пяти секунд. Уклониться невозможно. Корвет «Сообразительный» - один из самых современных кораблей российского ВМФ. «Редут» - комплекс ПВО последнего поколения. И эти две разработки российских конструкторов просто созданы друг для друга.

Двенадцать пусковых установок у и есть тот самый «Редут». В каждом контейнере могут находиться разные боеприпасы, в зависимости от поставленной задачи до нескольких ракет в одной шахте. Сверхзвуковая скорость, режим сверхманевренности, активная головка самонаведения. Универсальная система управления работает практически от любого радиолокационного комплекса корабля, а простой, интуитивно понятный интерфейс практически исключает ошибки.

«Просто вот на мониторе наблюдается отметка и все. Начальник ПВО накалывает цель и просто выдает целеуказание в ЗРК "Редут". Все», - рассказал командир БЧ-2 корвета «Сообразительный» Лев Волков.

Осмотр мишени после стрельбы носит скорее условный характер. Результаты уже зафиксированы объективными средствами контроля.

Морская мишень на плаву держится только благодаря особенностям своей конструкции - это пустотелый катамаран. К тому же он жестко пришвартован на бочках справа и слева. Но результаты прямого попадания видны невооруженным глазом. В нейтральных водах заинтересованных зрителей всегда - хоть отбавляй. Присутствие иностранных разведывательных кораблей в этом районе постоянно. Боевое дежурство по охране западных морских рубежей продолжается круглосуточно.

Материал подготовили: Максим Румянцев и Николай Баранов.