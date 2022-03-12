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Пушилин допустил возможность скорого прибытия добровольцев для помощи ДНР

Анна Назайкина
16:33 12.03.2022
Ранее Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев. В Кремле обратили внимание, что речь идет об отправке людей, которые хотят помогать бесплатно.
Пушилин допустил возможность скорого прибытия добровольцев для помощи ДНР
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Добровольцы с Ближнего Востока могут прибыть в ближайшее время для помощи Донбассу. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что в регион готовы отправиться тысячи добровольцев.

«Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать. Я не исключаю, что в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями для освобождения Донецкой Народной Республики, как, впрочем, и Луганской Народной Республики, — сказал лидер республики в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об огромном количестве поступивших в российское оборонное ведомство заявок от иностранных добровольцев на помощь ЛНР и ДНР. Больше всего желающих - с Ближнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев. Впоследствии в Кремле обратили внимание, что речь идет об отправке людей, которые хотят помогать бесплатно.

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